Juventus, è già toto-scudetto: cosa dicono i bookmaker

Per la Juventus è appena iniziata una stagione che si preannuncia davvero bollente, con tante squadre fortissime in serie A.

Il club bianconero ha preso una decisione importante alla fine dello scorso campionato, nel quale la Juventus non è riuscita a conquistare il decimo scudetto consecutivo. Esonerato Pirlo, al suo posto è tornato a Torino Massimiliano Allegri. Al tecnico livornese è stato affidato il compito di aprire un nuovo ciclo vincente, gestendo al meglio anche un ricambio generazionale che si appresta ad esserci. La tifoseria aspetta con ansia che arrivino rinforzi di qualità, che possano sposare al meglio le idee tattiche del mister. Ma chi è il grande favorito per la vittoria del prossimo campionato?

Calciomercato Juventus, i bianconeri favoriti dagli analisti

Le quote dei bookmaker come sempre sono degli utili indicatori per capirne di più. Secondo gli analisti di 888sport.it, così come riporta Agipronews, ci sarebbe proprio la Juventus in pole position per aggiudicarsi il prossimo tricolore. Un successo da parte di Bonucci e compagni infatti è quotato 2.15, meno di un “bis” da parte dell’Inter che invece è quotata 3.25. Molto lontane le altre: il Milan è quotato a 12, mentre Atalanta e Napoli sono bancate a 14. I bookmaker non sembrano avere grande fiducia nemmeno nella Roma di Mourinho (quota 16) e nella Lazio di Sarri, quotata addirittura a 41.