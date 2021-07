Calciomercato Juventus, rimpianto alle stelle per un difensore top

La Juventus si è lasciata sfuggire un difensore che è esploso al punto da essere inserito nella top-11 della Copa America che ha vinto: Romero.

La Juventus potrebbe trovarsi con un possibile, grande. rimpianto di difesa. Cristian Romero, infatti, si sta avvicinando sempre più alla Premier per delle cifre che sono alte. Secondo la Gazzetta dello Sport si parla di 40-50 milioni, queste le ultime valutazioni che circolano. I bianconeri hanno visto il calciatore passare all’Atalanta per soli 16 milioni di euro e adesso viene corteggiato da mezza Europa. Di recente ha vinto la Coppa America da titolare nell’Argentina mostrando grande personalità.

LEGGI ANCHE >>> Allegri, un’idea tattica stuzzica l’allenatore della Juventus

Romero tra United e Barcellona

Cristian Romero piace a mezza Europa. Dopo il Manchester United, anche altri due top club avrebbero infatti messo nel mirino il difensore argentino fresco vincitore della Copa America. Il giocatore piace al Tottenham di Paratici ed al Barcellona, ma anche al Manchester United. La situzione del calciatore non è chiarissima, il giocatore è in prestito biennale per una cifra di € 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi. Un diritto di opzione, che deve, probabilmente essere chiarito ma che vale per la prossima stagione, per questo per la stagione in corso, la Juventus potrebbe anche pretendere che il calciatore resti a Bergamo o dover dare l’assenso per un eventuale trasferimento.