Calciomercato Juventus, dalla Germania: bianconeri sul centrale mancino

Il calciomercato della Juventus in questi anni non ha guardato solamente alla stagione in corso ma ha avuto uno sguardo verso il futuro.

Anche le ultime operazioni messe a segno confermano la lungimiranza di una dirigenza che vuole puntare tanto anche sull’Under 23 di Zauli, destinata ad essere un bacino dal quale attingere per la prima squadra. Come del resto è avvenuto nella passata stagione, con Pirlo che ha dato spazio a Frabotta, Fagioli, Rafia e altri. Che l’intenzione della società è quella di riporre grande attenzione per la squadra che verrà nei prossimi anni sembra confermarlo anche un rumors che arriva dalla Germania.

