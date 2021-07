Juventus, un “talismano” alla Continassa | Social in delirio

Juventus, gradita sorpresa alla Continassa: la reazione social non si è fatta attendere.

Altra seduta di allenamento per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che si è radunata qualche giorno fa per iniziare la preparazione in vista di una stagione, la prossima, nella quale i bianconeri sono chiamati ad un pronto riscatto. Allenamenti chiaramente a ranghi ridotti, alla luce degli impegni di molti calciatori della rosa sia in Copa America che agli Europei, che beneficeranno di qualche settimana in più di riposo per tornare a Torino pochi giorni prima della fine di Luglio.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, no ad Icardi | Il colpo arriva dalla Premier