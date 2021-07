Calciomercato Juventus, no ad Icardi | Il colpo arriva dalla Premier

Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier: Cherubini fiuta il colpaccio per assicurarsi il talento offensivo.

Importante indiscrezione che trapela dall‘Inghilterra, e più nello specifico dal The Sun. Secondo il noto quotidiano inglese, infatti, si potrebbe presentare una clamorosa occasione di mercato per la Juventus, a caccia di un rinforzo importante da regalare a Massimiliano Allegri, che quasi sicuramente potrà contare nuovamente su Cristiano Ronaldo. per i giornalisti d’Oltremanica, la “Vecchia Signora” potrebbe puntare su Gabriel Jesus, messo da parte dal Manchester City, che avrebbe deciso di dare l’assalto ad Harry Kane, in uscita dal Tottenham.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus nome caldo: la situazione

La Juve monitora con molta attenzione il profilo della seconda punta del Manchester City: non sono state svelate le cifre dell’affare, ma potrebbe trattarsi della classica occasione a prezzi contenuti per completare l’organico e che allo stesso tempo farebbe fare un salto qualitativo alla rosa a disposizione di Max Allegri, che ha dato nel frattempo il suo nulla osta per il rinnovo di Paulo Dybala, atteso al prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2022.