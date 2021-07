Locatelli, fase di stallo. Juventus e Sassuolo si complicano la vita

Locatelli è la prima scelta della Juventus, ma i 40 milioni chiesti dal Sassuolo per pareggiare l’offerta dell’Arsenal non sono a disposizione della Vecchia Signora.

Ieri c’è stato un nuovo incontro tra i bianconeri e il Sassuolo per Manuel Locatelli. Il Corriere dello Sport spiega che la fumata bianca è ancora lontana. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. La Juve ha offerto un prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro.I neroverdi vogliono 40 milioni di euro, cifra offerta dall’Arsenal. Possibile l’inserimento di alcuni bonus per avvicinare le parti, ma l’incontro non ha portato a una svolta.

Locatelli, chiara volontà del calciatore

Sul piatto della bilancia c’è la volontà di Locatelli, conclamata, che favorisce la Vecchia Signora. Carnevali sa che l’esito è già scritto e sta tentando in ogni modo di strappare quante più condizioni favorevoli possibile. L’incontro si è tenuto a Verona con Cherubini e non con Arrivabene come inizialmente si pensava. I bianconeri hanno presentato la prima offerta ufficiale agli emiliani. Un passo in avanti ma di certo non importante. Non c’è ancora accordo, la distanza è troppa e va colmata in qualche modo. Servirà almeno un altro paio di incontri per arrivare alla fumata bianca e soddisfare il desiderio di Massimiliano Allegri e del giocatore, che si vede soltanto alla Juventus.