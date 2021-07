Juventus e Torino stanno ragionando se condurre in porto una trattativa che interessa un attaccante della Vecchia Signora: Marco Pjaca.

Reduce da una stagione non esaltante in prestito al Genoa, Marko Pjaca, attaccante croato classe 1995, ha mercato. Il ragazzo, infatti, dovrebbe lasciare nuovamente la Juventus, stavolta a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, infatti, il giocatore piacerebbe al Torino, che potrebbe portarlo a casa per circa 5 milioni di euro, cifra che la Juve accetterebbe senza problemi. La cessione darebbe alla Vecchia Signora un minimo di ossigeno in vista di una serie di affari che non si annunciano per niente di facile risoluzione.

I soldi per Pjaca