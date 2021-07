Calciomercato Juventus, regalo per Allegri | 6 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, colpo gobbo Cherubini: l’offerta dei bianconeri si attesta sui 5-6 milioni di euro.

Si profila un vero e proprio duello di mercato tra il Milan e la Juve per mettere le mani sul gioiello brasiliano Kaio Jorge, il cui contratto con il Santos scadrà il prossimo dicembre. Ecco perché i due club sperano di “spuntarla” ad una cifra relativamente contenuta, con il club carioca che fino a questo momento continua a chiedere almeno 10 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiellino, che soprattutto nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale, che ha contribuito ad attirare su di sé le attenzioni di molti addetti ai lavori.

Secondo quanto rivelato da “Sportmediaset“, sia l’offerta del Milan, sia quella della Juventus, non supererebbe i 6 milioni di euro, ma i rossoneri non possono ancora affondare il colpo, anche perché devono prima capire con certezza se la casella vuoto da extra comunitario possa essere riempito con un altro innesto.

Calciomercato, sfida Juventus-Milan per Kaio Jorge: la situazione

I rossoneri si sono mossi in anticipo, ma il rischio beffa è alto, anche perché la Juve, alla luce della sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo, ha bisogno di una quarta punta che possa all’occorrenza interscambiarsi con Dybala, dal costo non troppo oneroso. Ecco perché Cherubini ha virato con decisione sul talento del Santos, ingaggiando questo duello con il Milan: una battaglia in cui avrà una voce in capitolo importante la questione relativa agli emolumenti da corrispondere agli agenti, che in trattative del genere “rischia” di fare la differenza.