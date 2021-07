Calciomercato Juventus, l’operazione Locatelli sembra complicarsi, torna di moda un vecchio pallino che piacerebbe ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Locatelli è ancora la priorità per il centrocampo ma la trattativa con il Sassuolo sembra complicarsi. La prima offerta della Vecchia Signora è stata respinta da club neroverde e su Locatelli ci sarebbe anche l’Arsenal che farebbe sul serio. Rimane però ferrea la volontà dello stesso giocatore che vuole solo la società bianconera. Ma in caso di trattativa fallita, la Vecchia Signora non si farebbe trovare impreparata e avrebbe già il profilo ideale per Allegri. Ritornerebbe di moda un profilo che fu molto cercato la scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, Locatelli a rischio | Scelto il piano B per Allegri

Stiamo parlando, ovviamente, di Aouar. Il centrocampista francese del Lione è un profilo che piaceva molto a Pirlo. Molto tecnico e dinamico, ideale come forza aggiunta per il centrocampo di Allegri viste soprattutto le caratteristiche. Il giovane potrebbe diventare l’alternativa ideale a Locatelli, qualora appunto l’italiano – alla fine – dovesse scegliere di andarsene altrove. Come dicevamo poc’anzi, rimane salda la volontà dello stesso che avrebbe già scelto la Juventus da ben un anno. Ma la prima offerta sembra che abbia trovato l’accordo della dirigenza del Sassuolo che invece accoglierebbe di buon occhio quella fatta dall’Arsenal, ancora tutto da decidersi ma filtra comunque ottimismo perché il giocatore farebbe leva proprio sul club bianconero.