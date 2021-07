Juventus, Allegri è pronto ad esordire con la sua “nuova” squadra. Ci sono le date per le prime amichevoli estive.

Juventus, si comincia la nuova stagione targata Massimiliano Allegri sta per cominciare. Si inaugura con le prime, importanti, amichevoli estive. Ancora da ufficializzare ma già molto importanti, i primi test vedranno impegnati i bianconeri in scontri decisamente da non sottovalutare. Infatti, stando alle recenti indiscrezioni, la prima partita sarà già contro il Milan: una delle rivali per il titolo di Serie A. Il match contro i rossoneri si dovrebbe disputare per il 24 luglio, come location si pensa a Lugano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a fine mese il rinnovo | Vertice decisivo

Juventus, prime amichevoli di lusso | Ci sono le date

Il 31 luglio sarà invece il turno per il Monza al Brianteo. Mentre l’8 agosto, come dicevamo poc’anzi, le date sono ancora tutte da confermare, ci potrebbe essere la super sfida contro il Barcellona per il famoso Trofeo Gamper. Sfida che ovviamente si disputerà allo stadio Camp Nou a Barcellona.