Calciomercato Juventus, occasione in Bundesliga | Duello con il Napoli

Calciomercato Juventus, dalla Bundesliga un profilo che ingolosisce non poco i bianconero: si preannuncia un testa a testa con il Napoli.

Il reparto al centro delle attenzioni dei vertici dirigenziali bianconeri è il centrocampo: il profilo più caldo è sempre quello di Manuel Locatelli, per il quale manca ancora l’intesa con il Sassuolo. La sensazione è che, prima o poi, la fumata bianca con gli emiliani arriverà, ma Cherubini sarà costretto ad alzare l’offerta e ad avvicinarsi ai 40 milioni di euro richiesti dai neroverdi, alla luce anche delle proposte ricevute dall’Arsenal e dal Borussia Dortmund. Tuttavia, gli uomini mercato della Vecchia Signora continuano a sondare anche altri tipi di profilo: l’ultima indiscrezione rilanciata dall’Equipe, infatti, riferisce di un interessamento della Juve per Correntin Tolisso, valutato dal Bayern Monaco 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, su Tolisso c’è anche il Napoli: cifre e dettagli

La concorrenza per la mezzala francese, però, non manca: Tolisso piace anche al Napoli, ma la cifra richiesta dal Bayern spaventa la concorrenza. Sia i partenopei, sia i bianconeri non hanno intenzione di affondare il colpo e si sarebbero limitati a dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno. La sensazione è che, a queste cifre, l’affare “non s’ha da fare“; le perplessità sono catalizzate soprattutto sulla tenuta atletica del transalpino, che nelle ultime stagioni è rimasto vittima di numero infortuni di natura muscolare.