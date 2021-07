Calciomercato Juventus, c’è un piano B se non torna Pjanic

Per il calciomercato della Juventus si avvicinano i giorni più importanti. Allegri attende rinforzi per la squadra bianconera.

E’ soprattutto a metà campo che il tecnico bianconero aspetta al più presto in ritiro dei nuovi volti. Locatelli continua a rimanere l’obiettivo numero uno e la dirigenza sta cercando di sbloccare la trattativa con il Sassuolo. Ma non si esclude nemmeno il ritorno di Miralem Pjanic, che il Barcellona sta cercando di cedere a tutti i costi per liberarsi del suo pesante ingaggio. Per il bosniaco, oltre alla Juventus, ci sono però anche in piedi altre ipotesi.

