Calciomercato Juventus, il rinnovo è un rebus | Annuncio a sorpresa

Calciomercato Juventus, non ha ancora rinnovato: l’annuncio della notte svela tutto. I dettagli del possibile affare.

Dopo il ritorno di Max Allegri, le chances di una permanenza di Giorgio Chiellini in bianconero sono drasticamente aumentate, alla luce anche del sontuoso Europeo disputato da King Kong, che dopo l’iniziale problema fisico, è riuscito a tenere a bada con assoluta tranquillità giganti come Kane e Lukaku. Allegri vuole affidarsi nuovamente alla sua grinta, alla sua forza fisica e alla tenacia di chi non molla un centimetro, ma al momento il calciatore è in scadenza e una proposta di rinnovo concreta non c’è ancora.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Pjanic ritorna | L’indizio social dice molto

Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini | L’annuncio dell’agente

Intervistato ai microfoni di Rai Sport, l’agente del difensore, Davide Lippi, ha riferito alcuni particolari piuttosto interessanti sulla situazione relativa al suo assistito. Ecco le sue parole: “Giorgio è molto sereno, è tranquillo. Non c’è alcuna novità, certamente pensare ad un Chiellini lontano dai campi di gioco sarebbe assurdo, ragion per cui sono assolutamente convinto che continuerà a giocare. L’obiettivo è quello di continuare a giocare con la Juventus, ma i matrimoni si fanno in due.”