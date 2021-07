Calciomercato Juventus, chiusura imminente | Definita la formula

Calciomercato Juventus, passi avanti e chiusura sempre più vicina: la formula per il suo trasferimento è stata definita.

Importanti aggiornamenti forniti da Sky per quanto concerne il mercato della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la trattativa con l‘Atalanta per il trasferimento di Gianluca Frabotta in prestito con diritto di riscatto a Bergamo è ormai indirizzata, e mancherebbero soltanto le ultime formalità che verranno risolte a stretto giro di posta, al massimo la prossima settimana. Una trattativa ormai indirizzata e che si avvia alle sue battute conclusive, imbastita su una valutazione che si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro, anche se saranno necessari i comunicati ufficiali per saperne di più.

Calciomercato Juventus, Frabotta sempre più vicino all’Atalanta

Frabotta sempre più vicino all’Atalanta, dunque, con gli orobici che sembrano aver battuto la concorrenza del Genoa, portandosi avanti nella corsa al calciatore. Dopo l’arrivo di Luca Pellegrini, la cessione del terzino romano era scontata, a maggior ragione dopo la decisione da parte di Allegri di puntare sul laterale ex Cagliari e Genoa, che l’anno scorso ha vissuto una stagione molto travagliata in Liguria. Sarà Pellegrini, quindi, il naturale sostituto di Alex Sandro, a meno che Cherubini non decida di intervenire nuovamente sul mercato per puntellare un reparto che con Pirlo ha mostrato molte lacune.