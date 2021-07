Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Decisione presa!

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: la decisione sul futuro del fenomeno portoghese sembrerebbe essere stata presa. Annuncio Sky.

In casa Juventus, a tenere banco è il futuro relativo a Cristiano Ronaldo, che da pochi giorni è atteso a Torino di rientro dalle vacanze. L’attaccante portoghese è stato al centro di molte voci di mercato, alcune delle quali lo hanno accostato al Paris Saint Germain, in un ipotetico scambio con Mauro Icardi: uno scenario suggestivo, che al momento non trova particolari riscontri, dal momento che la cessione di Mbappè al Real Madrid non è entrata nella sua fase più calda.

Leggi anche –> Juventus, infortunio Dybala | Salterà il match contro il Cesena

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: Allegri attende Cr7

Secondo quanto riferito dall’edizione serale di Sky, non ci sarebbero particolari aggiornamenti per quanto concerne il possibile addio di Cristiano Ronaldo, con Cherubini ed Allegri che attendono il campione portoghese. Come ribadito anche dall’amministratore delegato bianconero nella conferenza stampa di presentazione di un paio di settimane fa, Cr7 non sarà mai un problema per la “Vecchia Signora“, il cui addio, però, potrebbe finanziare altri colpi in entrati. Al netto dei rumours e delle indiscrezioni, più o meno presunte, sembra esserci ancora la Juventus nel futuro di Ronaldo, a meno che non vi siano irruzioni clamorose nel corso delle prossime ore.