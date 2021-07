Juventus, infortunio Dybala | Salterà il match contro il Cesena

Infortunio Dybala, Juventus: la Joya ha accusato un problema alla coscia sinistra e salterà il match contro il Cesena.

Piccolo campanello d’allarme in casa Juventus. Come rivelato da una nota apparsa sul sito del club bianconero, Paulo Dybala ha rimediato un affaticamento alla coscia sinistra, e non sarà disponibile per il match contro il Cesena in programma sabato alle 20.30. Ecco il comunicato del club bianconero: “Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri“.

