Calciomercato Juventus, Allegri ha in mente il suo nuovo centrocampo. Le quote parlano chiaro ma c’è sempre il sogno proibito.

Calciomercato Juventus, Allegri ha in mente quale sarà il suo prossimo centrocampo. Tante, possibile, nuove mosse in mediana. Due colpi saranno certificati ma c’è sempre la suggestione del colpo a sorpresa, il sogno proibito Paul Pogba. In tal senso si sono espressi anche i centri scommesse che hanno ipotizzato quale sarà il nuovo centrocampo per la prossima stagione. Si parla dell’ormai consolidato colpo tutto italiano, Locatelli ma anche del gradito ritorno (in prestito) di Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, Allegri ridisegna il centrocampo | Le quote Snai

Ma non solo Locatelli, oltre alla suggestione Pjanc impazza anche il colpo low cost Tolisso. Il francese potrebbe rappresentare un’ottima alternativa, come secondo colpo a centrocampo. Sisal Matchpoint dà il passaggio del francese a quota 3.00, mentre invece il ritorno del bosniaco, Miralem Pjanic, a 2,50.