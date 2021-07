Calciomercato Juventus, assalto a Chiesa | “100 milioni non rifiutabili”

Calciomercato Juventus, potrebbe scatenarsi un vero e proprio assalto a Federico Chiesa: e 100 milioni non sembrano rifiutabili

Ha devastato le difese avversarie – soprattutto quelle di Austria e Spagna – nel corso dell’Europeo. Una manifestazione che inizialmente lo ha visto in panchina (Berardi era il titolare), ma che poi ha chiuso da protagonista assoluto. E allora gli occhi delle big europee sono arrivati su Federico Chiesa. L’attaccante bianconero ha dimostrato di essere un elemento in grado di spaccare le partite. Non solo a gara in corso, ma anche partendo dall’inizio il suo apporto è stato determinante.

E in questo contesto sia Bayern Monaco che Chelsea hanno cominciato a farci un pensierino. Nagelsmann, tecnico dei tedeschi, ne ha parlato addirittura alla prima conferenza stampa; alla fine di Euro 2020 poi, i Blues hanno sondato il terreno, per capire se ci fossero i margini per una trattativa.

