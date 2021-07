Calciomercato Juventus, affare con il Milan | Giovane difensore in arrivo

Calciomercato Juventus, colpo dal Milan: il giovane difensore è in arrivo. L’affare è quasi concluso: trattativa ben avviata.

La #Juve prende dal #Milan Alessandro Citi, difensore centrale del 2003 in scadenza di contratto, nazionale giovanile e già capitano dell’Under 18 rossonera. Affare non chiuso ma… quasi. #calciomercato

Come rivelato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, la Juventus è in procinto di concludere l’affare con il Milan per quanto concerna la trattativa legata ad Alessandro Citi, giovane difensore classe ‘2003, già capitano dell‘Under 18 rossonera. I bianconeri sono piombati con decisione sul giocatore, sfruttando il fatto che quest’ultimo è attualmente in scadenza di contratto, non avendo trovato l’accordo con il “Diavolo” per un prolungamento.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Locatelli | “Ha già firmato

Ricordiamo che Citi, fino a questo momento, ha totalizzato complessivamente 33 presenze tra Under 18 e Under 17, mettendo a referto anche un goal nei 2806 minuti in cui è sceso in campo. Acquistato dal Novara, il difensore centrale ha lentamente scalato le gerarchie, cogliendo le varie opportunità che di volta in volta si sono presentate; la trattativa con la Juve è ben avviata, ma non ancora definita, sebbene tutto lasci presagire che si possa trovare la tanto agognata fumata bianca.