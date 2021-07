Calciomercato Juventus, il futuro del mediano può essere in Ligue1

Il calciomercato della Juventus vive una fase importante, a breve arriveranno degli acquisti ma anche delle cessioni in casa bianconera.

La dirigenza sta ormai lavorando da diverse settimane sugli obiettivi da portare a Torino e mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato chiamato dalla Juventus per aprire un nuovo ciclo vincente, con la sua squadra che nel corso dei prossimi anni cambierà pelle vista la carta d’identità di alcuni giocatori. Per questo motivo la formazione bianconera ha bisogno di calciatori di spessore, che possano essere le colonne del futuro. A proposito di futuro, c’è anche da trovare una sistemazione ai tanti giovani sotto contratto che hanno bisogno di giocare con continuità.

Calciomercato Juventus, Peeters può finire in Ligue1

Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, c’è un altro elemento dell’Under 23 che potrebbe presto cambiare aria.

Il mediano belga-guineano Daouda Peeters infatti sarebbe finito nel mirino del Lorient, club di Ligue1, che avrebbe chiesto informazioni sul suo conto. Trattativa possibile dunque per il suo trasferimento in un campionato importante come quello francese. Nella scorsa stagione il calciatore ha collezionato 30 totali gettoni di presenza in bianconero.