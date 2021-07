Calciomercato Juventus U23, svolta e accordo: è stato riscattato

Calciomercato Juventus, è stato riscattato: nuovo acquisto da parte dei bianconeri, con l’operazione che è stata definita.

Come rivelato da “tuttoudinese.it“, la Juventus ha chiuso un’operazione in entrata che riguarda l’Under 23: si tratta dell’acquisto dell’esterno classe ’01 Mattia Compagnon, che lo scorso gennaio era approdato alla “Vecchia Signora” con la formula del prestito, proveniente dall’Udinese. Nelle 12 apparizioni che lo hanno visto protagonista con la maglia della Juventus, è andato a segno in due circostanze, dimostrando un buon feeling con il goal.

Ricordiamo che in giornata è stato ufficializzata anche la cessione di Coccolo alla Spal, in quello che può essere definito un vero e proprio tormentone di mercato, dal momento che sembrava a un passo il suo trasferimento alla Cremonese fino a qualche settimana fa, ma la trattativa si arrestò poco prima della fumata bianca definitiva.