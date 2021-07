Calciomercato Juventus, bomba Pessina | Super scambio con l’Atalanta

Calciomercato Juventus, super scambio per Pessina: pazza idea sull’asse Bergamo-Torino. Ecco l’ultimo aggiornamento.

L’asse Bergamo-Torino rischia assolutamente di surriscaldarsi. Come rivelato nel corso della diretta Twitch su Juventibus da Luca Momblano, l’Atalanta e la Juventus potrebbero entrare nell’ordine di idee di imbastire un super scambio, inserendo nell’affare Demiral e Pessina. L’operazione nasce da presupposto che gli orobici stanno ricevendo offerte da capogiro per Christian Romero, sul quale è piombato con decisione il Tottenham, pronto all’assalto decisivo dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi. Ragion per cui, Gasperini ha chiesto un difensore che possa sostituire degnamente El Kuti Romero, e Demiral potrebbe essere la pedina giusta.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, cessione sicura | Si chiude la prossima settimana

Calciomercato Juventus, scambio Demiral-Pessina: cosa c’è di vero

Un’idea, che per quanto suggestiva possa essere, non è ancora sfociata in una vera e propria trattativa. Ma un’idea che ha un suo perché, alla luce dell’esigenza della Vecchia Signora di acquistare almeno due pedine importanti per il centrocampo, che possano rinvigorire il reparto. Fermo restando che l’opzione più credibile resta sempre quella che porta a Manuel Locatelli, un eventuale scambio Pessina-Demiral rinvigorirebbe la mediana, aumentando il ventaglio di possibilità a disposizione di Max Allegri, che a quel punto si ritroverebbe come mezzala un calciatore che per caratteristiche somiglia molto a Claudio Marchisio.