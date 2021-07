Calciomercato Juventus, cessione sicura | Si chiude la prossima settimana

Calciomercato Juventus, l’addio è ormai scontato: c’è la data relativa alla chiusura dell’operazione. Annuncio Sky.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, sarebbe entrata nella sua fase conclusiva la trattativa relativa al trasferimento di Gianluca Frabotta all’Atalanta: la cessione del laterale mancino agli orobici si concretizzerà con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se per le cifre definitive dell’affare occorrerà conoscere il riscontro del comunicato ufficiale. Un’operazione indirizzata da tempo e che ormai è agli sgoccioli: l’intenzione di tutte le parti in causa è quella di pervenire alla fumata bianca tanto attesa, che permetterebbe a Cherubini di piazzare un esubero considerato non imprescindibile nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Calciomercato Juventus, addio Frabotta: affare con l’Atalanta in chiusura

Le cifre circolate nelle ultime ore riferivano di un affare che potrebbe chiudersi attorno ai 7-8 milioni di euro; ricordiamo che Frabotta è stato fatto esordire in Serie A da Andrea Pirlo, che lo ha “lanciato” in occasione del primo impegno ufficiale dal suo insediamento sulla panchina bianconera, nel match casalingo contro la Sampdoria. Una stagione dal rendimento in chiaroscuro quella del classe ’99, che ha collezionato complessivamente 17 apparizioni, mettendo a referto 1 goal ( in Coppa Italia) e un assist ( quello fornito a Ramsey nel match contro il Sassuolo). Gasperini lo ha richiesto fortemente come comprimario di Robin Gosens, al quale verosimilmente nell’ottica dei tre impegni nazionali ed internazionali verranno concessi turni di riposo.