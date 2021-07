Calciomercato Juventus, la società bianconera valuta le alternative in mediana. Alcuni – possibili – colpi arriverebbero subito.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano le alternative in mediana da regalare ad Allegri, qualora, appunto, non si riuscissero a chiudere gli obiettivi principali, uno su tutti, Locatelli. Proprio alla vigilia della prima amichevole dei bianconeri, la Vecchia Signora ha necessità di rinforzarsi nel settore reputato più problematico, il centrocampo. Locatelli rimane ancora la priorità ma dalla Serie A potrebbero arrivare valide alternative. Si parla infatti di un possibile inserimento nell’operazione che porterebbe Bakayoko alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti con Gabriel Jesus | C’è una novità

Calciomercato Juventus, alternative in mediana | Colpi sicuri

L’ex Milan e Napoli di proprietà del Chelsea potrebbe diventare una valida alternativa in mediana. Il giocatore francese è ritornato in Inghilterra ma una delle squadre italiane si sta muovendo in fretta su di lui, il Milan, che valuta addirittura un clamoroso ritorno dopo il burrascoso addio da quella famosa lite con Gattuso. Il futuro di Bakayoko, quindi, potrebbe ripartire dalla Serie A. Ma non ci sarebbero solo i rossoneri interessati al giocatore, anche la Juventus valuta le sue condizioni e se non dovesse arrivare agli obiettivi prioritari, allora, valuterebbe il francese come valida alternativa.