Calciomercato Juventus, indizio definitivo sul futuro di Cristiano Ronaldo: ormai sono svaniti gli ultimi dubbi sulla sua decisione

Ieri vi abbiamo parlato di come un indizio possa dire tanto in questa fase di calciomercato. E l’esempio era quello di Giorgio Chiellini: nel momento in cui nello store della Juventus qualcuno avesse voluto personalizzare la propria maglietta con nome e numero del capitano, lo avrebbe potuto fare. Il rinnovo quindi è pronto e deve solamente essere firmato.

E nei tempi dei social gli indizi, tutti, devono essere presi per quelli che sono. Perché la Juventus, qualora avesse il sentore di una possibile partenza di Cristiano Ronaldo, mai gli avrebbe messo la seconda magli addosso e mai e poi mai avrebbe pubblicato la foto sui propri profili social. Per questo motivo, e con possibilità veramente alte, Ronaldo rimarrà anche nella prossima stagione a Torino per cercare di rivincere il campionato e soprattutto quella Champions League che con la maglia bianconera manca.

