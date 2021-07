Calciomercato Juventus, è fuori dal progetto | Via in prestito

Calciomercato Juventus, lo cedono in prestito: non ci sono più dubbi sull’eventualità di un addio. Rivelazione clamorosa!

I messaggi social inviati negli ultimi giorni non possono essere presi sommariamente in considerazione come mere casualità. Miralem Pjanic vuole ritornare alla Juventus, e Massimiliano Allegri aspetta a braccia aperte il centrocampista bosniaco, considerato uno dei rinforzi ideali per rimpolpare la mediana della Vecchia Signora. L’incastro giusto deve però presupporre l’addio di Aaron Ramsey, il cui ingaggio, che sfiora i 7 milioni di euro, mal si concilia con un eventuale approdo sotto l’ombra della Mole dell’ex Roma. L’indiscrezione che trapela dalla Spagna autorizza, però, a credere nella possibilità concreta di un ritorno di Mire.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Dalla Spagna sicuri

Secondo quanto rivelato da “Diario Sport”, il Barcellona sarebbe entrato nell’ordine di idee di cedere in prestito il centrocampista, pur di risparmiare sul suo ingaggio. Prestito secco, dunque, anche senza diritto di riscatto: un autentico “regalo” quello dei catalani, alle prese con le ben note vicissitudini economiche. A queste condizioni, chiaramente le chances di chiudere l’affare aumentano, ma come già accennato poc’anzi, solo la partenza di Ramsey potrebbe indirizzare in toto una trattativa che sembra essere già stata apparecchiata, come ammesso implicitamente dagli indizi social che Pjanic si sta prodigando a lanciare.