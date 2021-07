Calciomercato Juventus, colpo dalle Olimpiadi | Pazza idea dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, gli ultimi aggiornamenti sulle mosse di Cherubini per la prossima stagione. Possibile colpo dalle Olimpiadi.

Manca poche ore al fischio d’inizio della prima amichevole stagionale della nuova Juventus targata Allegri, che affronterà il Cesena in un match nel quale i bianconeri si presentano con molte defezioni; l’ultima, in ordine di tempo, è quella di Paulo Dybala, che è stato costretto a dare forfait a causa di un affaticamento muscolare. L’impegno contro i romagnoli servirà a testare il modo con il quale i vari giovani hanno appreso i nuovi diktat del tecnico livornese, che a breve riabbraccerà i top player che attualmente si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’agente arriva a Torino. Firma vicina

Calciomercato Juventus, sondaggi per Antuna: i dettagli

Non è in vacanza, ma alle Olimpiadi, l’ultimo profilo accostato alla “Vecchia Signora” che, stando a quanto riferito dal giornalista messicano David Medrano, sta attenzionando il giovane Uriel Antuna, esterno classe ’97 in forza al Chivas, dotato di buona tecnica e qualità, come dimostrato in occasione di Messico-Francia, gara nella quale è andato a segno. Ricordiamo che il calciatore ha militato già nell’Under 23 del Manchester, prima di dare una “svolta” sudamericana alla sua carriera. Al momento si tratta solo di sondaggi esplorativi: seguiranno inevitabilmente altri aggiornamenti.