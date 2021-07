Ci si avvicina ai primi impegni stagionali ma è sempre il calciomercato a tenere banco in questi giorni in casa Juventus.

La tifoseria aspetta ancora l’arrivo ufficiale dei primi colpi in vista della stagione che si appresta ad iniziare ad agosto. L’arrivo di Massimiliano Allegri rilancia le ambizioni del club, ma è scontato dire che il tecnico ha bisogno di innesti per poter puntare in alto sia in Italia che in Europa. Sono diversi gli obiettivi sul taccuino di Cherubini, ma portare avanti le trattative non è affatto semplice. Ma c’è ancora tempo per riuscire a portare a Torino quegli elementi necessari per fare il salto di qualità. Bisogna però anche guardare alle cessioni.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri