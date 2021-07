Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino

Sta per arrivare uno dei momenti chiave del calciomercato della Juventus, ovvero la decisione definitiva sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Sono ormai mesi che si parla del futuro del campione portoghese, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2022. Nemmeno l’accordo in essere però ha frenato le voci di mercato che vorrebbero CR7 in partenza verso altri lidi. In realtà le possibilità che Ronaldo lasci Torino sembrano essere davvero remote, lo ha confermato anche Nedved cercando di porre fine al chiacchiericcio sul futuro del portoghese. Che a breve tornerà a disposizione di Allegri.

Calciomercato Juventus, Ronaldo è atterrato a Caselle

Come riporta infatti anche Il Corriere dello Sport, come era previsto oggi Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino. Il portoghese è atterrato all’aeroporto Caselle con il suo jet privato nel primo pomeriggio. Dopo le consuete visite mediche di inizio stagione l’attaccante sarà a totale disposizione dell’allenatore Allegri per iniziare a lavorare sul campo in vista del via del campionato fissato per il prossimo 22 agosto. Il portoghese è apparso carico e voglioso di disputare l’ennesima grande stagione da protagonista. Potrebbe senz’altro essere in campo nel match che vedrà la Juve affrontare il Barcellona in amichevole l’8 agosto.