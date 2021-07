Calciomercato Juventus, bomba Locatelli | “Il 2 agosto si allena con Allegri”

Calciomercato Juventus, notizia clamorosa su Locatelli: l’annuncio in diretta fa chiarezza sul tormentone dell’estate.

L’obiettivo numero uno della nuova Juventus targata Allegri è Manuel Locatelli, per il quale la prossima settimana sarebbe stato fissato un altro summit con il Sassuolo, per trovare la quadra con il club neroverde, che al momento non si schioda dalla richiesta di 40 milioni di euro, forte delle offerte dell‘Arsenal e del Borussia Dortmund, rispedite al mittente dal diretto interessato. L’ex Milan ha in mente solo la Juventus, e con i bianconeri da tempo ha trovato l’accordo per un contratto fino al 2026 a circa 3 milioni di euro a stagione. La sensazione è che sia solo questione di tempo per la fumata bianca decisiva, e l’annuncio in diretta Twitch di Momblano va in questa direzione.

Calciomercato Juventus, acquisto Locatelli: annuncio di Momblano

Nel corso della diretta su Juventibus, Momblano ha detto la sua in merito alle possibilità di un acquisto di Locatelli. Per il giornalista, infatti, il 2 agosto Locatelli si allenerà con i bianconeri, stando a quanto gli avrebbe riferito in “modo convinto” una fonte. Trattativa che sarebbe agli sgoccioli, dunque: la fumata bianca è sempre più vicina, il “Loca” si avvicina a grandi passi al mondo bianconero, al punto che sarebbe già pronta la data dell’allenamento. Staremo a vedere quello che succederà.