Calciomercato, doccia gelata | “Non andrà alla Juventus”

Calciomercato Juventus, la rivelazione è lapidaria: il calciatore non sarà un nuovo calciatore bianconero.

Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni circa il possibile approdo di Kaio Jorge alla Juventus. A “Sportmediaset“, l’esperto di mercato Sandro Sabatini ha riferito che i bianconeri sarebbero in procinto di chiudere l’affare con il Santos. Tuttavia, in giornata si sono rincorsi altri rumours, secondo i quali anche il Benfica e il Bayer Leverkusen avrebbero fatto irruzione nell’affare, fermo restando che il brasiliano è un profilo che piace e non poco al Milan, anche se i rossoneri non sono disposti a partecipare ad aste, e ad alzare l’offerta iniziale di 6 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Momblano sicuro: “Kaio Jorge non andrà ai bianconeri”

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Luca Momblano, che ha rivelato alcuni particolari piuttosto interessanti sulla vicenda, facendo il punto della situazione in merito al tam tam mediatico delle ultime ore. Ecco le sue parole nella diretta Twitch su Juventibus: “A quanto ne so, Kaio Jorge non andrà alla Juventus: il suo futuro è altrove“.