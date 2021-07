Calciomercato Juventus, futuro Pjaca: nuova pista per il croato

Novità importanti per il calciomercato della Juventus sono attese in questi giorni non solo per gli acquisti ma anche per quanto riguarda le cessioni.

L’attuale organico di mister Allegri infatti è molto ampio e comprende anche giocatori che non sembrano rientrare nei suoi piani e per i quali il club cercherà una nuova collocazione. Un calciatore che pare essere pronto a partire è Marko Pjaca, reduce da un prestito al Genoa nel quale il suo talento si è visto ancora una volta a sprazzi. Il croato ha bisogno di giocare con regolarità e la Juventus è pronta a lasciarlo partire. Anche perché non gli mancano di certo le pretendenti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente