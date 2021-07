Calciomercato Juventus, rinnovi Cuadrado e Dybala | Ci sono novità

Calciomercato Juventus, filtra ottimismo per il rinnovo di Cuadrado: si lavora per l’intesa definitiva. Mentre per Dybala…

Contatti sempre più positivi tra la #Juve e l’entourage di #Cuadrado : il rinnovo del colombiano fino al 2023 verrà formalizzato nelle prossime settimane // Cuadrado will soon extend his contract with Juve until 2023 ⏳⚪️⚫️ @GoalItalia

Importanti aggiornamenti sul futuro di Juan Cuadrado. Come rivelato da Romeo Agresti con un post apparso sui propri profili social, i contatti per il rinnovo contrattuale del difensore della Juve sono positivi, con il colombiano che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno. Una mossa di mercato per certi aspetti doverosa, alla luce della sontuosa stagione di cui si è reso protagonista l’esterno colombiano, vero e proprio fattore, sia nella zona offensiva che in quella difensiva. Trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, con la fumata bianca che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, al massimo tra qualche settimana.

Leggi anche –> Calciomercato, doccia gelata | “Non andrà alla Juventus”

Calciomercato Juventus, non solo Cuadrado | Anche il rinnovo di Dybala in ballo

In agenda ci sono, però, anche altri rinnovi. In primis quello di Paulo Dybala, il cui contratto con la Juve scade, come quello del Panita, il prossimo anno. L’arrivo di Max Allegri sembra aver dato una sterzata decisiva all’affare, con le parti che si dovrebbero incontrare per trovare un’intesa che a questo punto sarebbe l’esito di una lunga ed estenuante contrattazione, che ha rischiato a più riprese di non concretizzarsi per il meglio.

Tra #Dybala e la #Juventus si mette di mezzo la quarantena che dovrà osservare il suo agente, come da protocolli. Per il rinnovo servirà pazienza fino ad agosto inoltrato — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 25, 2021

Tuttavia, come rivelato dal giornalista Mirko Nicolino, sarebbe subentrato un inconveniente, dal momento che l’agente del calciatore dovrà osservare il periodo di quarantena come da protocollo. Ragion per cui, bisognerà aspettare ancora prima della fatidica intesa definitiva.