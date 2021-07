Demiral, comunicazione alla Juventus. Il difensore ha deciso

Demiral ha parlato con la Juventus. Le esigenze del calciatore turco e della società bianconera coincidono. Cosa succederà in questa settimana.

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento alla questione relativa a Demiral. Il difensore turco non ha brillato agli Europei e questo ha complicato un po’ le cose per la Juventus. Cherubini sperava in prestazioni di un certo tipo per far lievitare il prezzo, che però non è cresciuto. Il discorso è più complesso perché coinvolge diverse dinamiche e diverse squadre. L’ultima certezza è la volontà del ragazzo, che completa il quadro. Merih vuole giocare tanto, condizione che alla Juventus evidentemente non sarà possibile, con Bonucci, De Ligt e forse Chiellini come compagni di reparto. Il turco non ha chiesto la cessione ma aspetta un segnale dalla Juve.

