Calciomercato Juventus, Cherubini chiude la prima trattativa

I tifosi della Juventus possono andare in vacanza, sempre portando con sé i dispositivi mobili connessi. Con lo smartphone, controllare le novità su Merih Demiral e Manuel Locatelli. La Juventus nell’ultimo incontro ha proposto al Sassuolo 5 milioni per il prestito del. tanto ambito regista, poi 20 milioni per il riscatto, 7 di bonus e un 25% sulla rivendita. Respinta: al Sassuolo non interessa una percentuale su una futura cessione, per prendere il loro calciatore di punta servono certezze. La Juve però è in controllo, visto che dall’estero non sono arrivate proposte oltre a quella dell’Arsenal, ampiamente rifiutata da Manuel.