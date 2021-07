Calciomercato Juventus, ha già fatto le visite | Colpo in difesa

By

Calciomercato Juventus, il difensore ha già fatto le visite mediche e si è aggregato alla squadra. Colpo in prospettiva per i bianconeri

Ha già fatto le visite mediche. E si è aggregato al gruppo. Tutto confermato come aveva scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchini. Manca solamente l’ufficialità, poi Alessandro Citi, difensore classe 2005, che si è svincolato dal Milan, sarà un calciatore della Juventus. Un atto formale, visto che come detto è già parte integrante del gruppo.

Un colpo in prospettiva. Visto che Citi era attenzionato da diversi club in Serie A perché già fa parte del giro delle nazionali giovanili. Ed è stato anche il capitano dell’Under 18 del Milan. Andando in scadenza, ha deciso di cambiare squadra, ed ha accettato l’offerta della società bianconera.

