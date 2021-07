Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso. Il giocatore è troppo importante per il presente e non lo lascerà partire.

Calciomercato Juventus, Allegri è più deciso che mai. Kulusevski è una risorsa da preservare non da cedere. No a tante big che si erano interessate a lui in questa sessione di mercato. Come riportato da ‘Calciomercato.com’ fra le grandi squadre interessate all’esterno svedese, figuravano Bayern Monaco, Manchester City e Arsenal. Allegri è convinto del talento del giovane e non vuole scendere a nessun compromesso.

Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso | No alle big

Kulusevski, proprio come Federico Chiesa, sono reputati incedibili. I due giocatori che la Juventus vuole preservare per il futuro ma che stanno già facendo grande differenza nel presente. Già lo scorso anno lo svedese ha dato dimostrazione di tutte le sue potenzialità. Classe 2000, Kulusevski ha doti veramente importanti, quest’anno gli verrà ritagliato altro spazio e Allegri lo vuole rilanciare definitivamente. Lo svedese ha tanta tecnica oltre che fiato e gioca, all’occorrenza, anche da seconda punta.