Calciomercato Juventus, gioiellino conteso | Irrompe anche il Monza

Calciomercato Juventus, si inserisce anche il Monza nella corsa al giovane gioiello: anche l’Inter segue da molto vicino la situazione.

Dopo aver praticamente concluso l’acquisto dal Nancy del giovane Bandolo, ed aver già ufficializzato l’arrivo di Citi dal Milan, la Juventus segue da molto vicino un altro giovane talento: si tratta di Samuele Vignato, trequartista classe ‘2004 attualmente in forza al Chievo Verona che però, per le vicende societarie accorse al club scaligero, potrebbe svincolarsi, qualora il Tar dovesse confermare l’esclusione del club dalla prossima Serie B il 2 agosto. I bianconeri si sono mossi da tempo, ma secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, si potrebbero creare ben presto i presupposti per un vero e proprio duello di mercato.

Secondo quanto riportato dall’edizione del “Corriere dello Sport” oltre alla Juventus e all’Inter, il cui interessamento per Vignato si è manifestato già da qualche giorno, nella corsa per il giovane centrocampista offensiva si è aggiunto un altro club: si tratta del Monza, a caccia di rinforzi importanti per agguantare una Serie A che l’anno scorso è svanita al fotofinish. Molto dipenderà dall’esito della sentenza del Tar: staremo a vedere quello che succederà.