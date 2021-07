Juventus-Borussia Dortmund, primo summit per l’affare

Juventus e Borussia Dortmund hanno avuto un primo incontro per fissare le modalità e le cifre dell’operazione che porterà alla cessione di Demiral.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla questione relativa a Demiral. Scrive che i proseguono i contatti tra Federico Cherubini e i vertici del Borussia Dortmund per il calciatore turco. Lo stopper, nell’ultimo incontro, è stato valutato oltre 30 milioni dal club torinese. Inutile dire che il successo di questa vendita potrebbe agevolare le operazioni in entrata. Anche per questo c’è grande attenzione per i contatti con la società della Ruhr, che deve fare i conti con il grave infortunio a Hummels.

Demiral, addio certo alla Juventus