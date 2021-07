Locatelli, adesso o mai più. Juventus e Sassuolo alla prova finale

Partiamo da ciò che è già chiaro. La proposta juventina parte da 5 milioni, più altri 20 milioni al riscatto (con l’approdo in Champions) nel 2023. A condire il tutto bonus per altri 7 milioni e un super-bonus che prevede una percentuale sulla rivendita (eventuale) del 25%. Questo è quanto la Juventus ha messo sul tavolo per Locatelli. L’ad del Sassuolo Carnevali, però, gradirebbe alzare la forchetta di tutte le voci, per avvicinarsi il più possibile a quota 40 milioni e ottenere più garanzie sul riscatto. Anche perché il Sassuolo preferisce evitare contropartite tecniche. Ma sarà proprio così? Di sicuro è necessario un rimescolamento delle carte per portare a termine la trattativa.