Calciomercato Juventus, l’annuncio e la promessa di Chiellini

E’ stata forse la trattativa più facile e più scontata del calciomercato della Juventus, visto che il suo futuro in bianconero non è stato mai messo in dubbio.

Parliamo ovviamente di Giorgio Chiellini, campione d’Europa con l’Italia e pronto per una nuova stagione alla Juventus. Attualmente è svincolato, ma nessun dubbio sul rinnovo. E lo ha detto anche nei giorni scorsi il presidente Agnelli in conferenza stampa: “Gioca da noi da 20 anni e visto che è reduce da due stagioni senza soste mi sembrava ridicolo interrompere le vacanze del capitano della Juventus per venire a firmare il contratto. Chiellini non è un problema” le parole del numero uno bianconero.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie