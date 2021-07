Calciomercato Juventus, preso un altro giovane | Annuncio UFFICIALE

UFFICIALE | Nicolò Cudrig è un nuovo giocatore dell’#Under23 🤝

L’attaccante, classe 2002, arriva dall’@AS_Monaco e ha firmato un contratto fino al 2023 ✍️

Benvenuto, Nicolò! ⚪️⚫ pic.twitter.com/YReCWSiynZ

— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 29, 2021

Come rivelato dal profilo social della “Juventus Youth“, è stato ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Nicolò Cudrig, centravanti classe ‘2002 proveniente dal Monaco, che ha firmato un contratto biennale, fino al 2023. Altro colpo in entrata per una compagine, quella bianconera, da sempre molto attenta al suo reparto “giovani”, e che vuole rimediare alle ultime annate passate in sordina. Ricordiamo che nelle ultime ore era stato ufficializzato l’acquisto di un altro giovane, scuola Milan: stiamo parlando di quel Citi al quale molto probabilmente verranno consegnate le chiavi di una difesa che dovrà ritornare a serrare la saracinesca.

Calciomercato Juventus, affare Kaio Jorge: l’intesa è dietro l’angolo

Ma è un altro il giovane che tutti i tifosi della Juventus aspettano con ansia che venga ufficializzato: stiamo parlando di Kaio Jorge, per il quale la fumata bianca con il Santos è dietro l’angolo. Il calciatore ha già l’accordo con i bianconeri e, dal momento che il contratto del brasiliano scadrà questo dicembre, l’affare potrebbe concludersi a fronte di un indennizzo minimo. Secondo le ultime indiscrezioni dal Brasile, saranno poco più di 2 i milioni di euro che la Juve verserà nelle casse del club carioca: le prossime ore saranno decisive in tal senso, ma la strada sembra ormai tracciata.