Sacchi, cioccolatino ad Allegri: «In una cosa non ha uguali»

«Se devo cercare una parola per definire Allegri, la prima che mi viene in mente è: concretezza. È un fuoriclasse nell’interpretazione del calcio italiano». Arrigo Sacchi descrive così l’allenatore della Juventus in un focus su Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore del Milan degli olandesi spesso è entrato in contrasto con Max, ma stavolta gli offre un cioccolatino. «È un tattico davvero speciale, non uno stratega o uno sceneggiatore: lo dice lui stesso. Ovunque sia stato ha ottenuto successi e anche chi dice che a livello internazionale ha raggiunto pochi traguardi si sbaglia. Due volte è andato in finale di Championse, non è cosa da poco. Le ha perse, è vero, ci è arrivato».