Calciomercato Juventus, assalto a Kroos | “Incontro con l’agente”

Calciomercato Juventus, annuncio Rai: incontro con l’agente di Kroos. Gli ultimi dettagli sulle mosse bianconere.

Secondo quanto riportato dal giornalista della Rai Paolo Paganini, la Juventus avrebbe messo nel mirino Toni Kroos, qualora riuscisse a piazzare due esuberi dall’ingaggio importante: in questo senso, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi sembrano essere i principali indiziati a partire, ma non sono escluse sorprese. Da capire, però, se l’eventuale acquisto di Kroos, che al momento resta solo un’idea, per quanto affascinante possa essere, precluda l’acquisto di Locatelli, o se Cherubini deciderà di stringere i tempi sia con il Sassuolo, sia con il Real. Ricordiamo che il tedesco dei Blancos ha il contratto in scadenza nel 2023: un suo acquisto, chiuderebbe di fatto le porte al clamoroso ritorno di Miralem Pjanic, che ora come ora sembra essere la pista più percorribile, anche perché il Barça è disposto a cederlo in prestito secco.

Calciomercato, Kroos-Juventus: non è un sogno, ma servono cessioni

L’obiettivo numero uno resta comunque Manuel Locatelli, per il quale sono attesi contatti importanti anche nei prossimi giorni, per riuscire a trovare un accordo che sembra l’epilogo più scontato di una trattativa imbastita da tempo, ma che sembra attraversare una fase di stasi. Allegri ha fatto il nome dell’ex regista del Milan per rinforzare il centrocampo, e la sensazione è che prima o poi la fumata bianca arriverà. Registriamo, però, i sondaggi effettuati dalla Vecchia Signora anche per Kroos: che possa rivelarsi un’occasione di fine mercato se il mercato in uscita dovesse vivere una fase di svolta? Staremo a vedere.