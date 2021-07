Calciomercato Juventus, c’è l’intesa | Si lavora sulla durata del rinnovo

Calciomercato Juventus, intesa trovata: si lavora solamente sulla durata del rinnovo. Vuole il Mondiale dell’anno prossimo

L’intesa è stata trovata. Confermato anche dal presidente Andrea Agnelli durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. L’unico nodo che verrà sciolto lunedì, quando Giorgio Chiellini nonostante al momento sia senza contratto si presenterà a Torino per iniziare la preparazione, è quello della durata dell’accordo. Per il resto i giochi sono fatti.

Lo stipendio del calciatore scenderà: passa a 2,5 milioni di euro. Non ci sono dubbi o problemi su questo punto. E, come detto, si lavora solamente sugli anni. Chiellini, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, dopo la vittoria dell’Europeo con la maglia azzurra, ha l’intenzione di giocare anche il mondiale in Qatar nell’inverno del prossimo anno. Per salutare lì la Nazionale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, lo stallo nella trattativa favorisce il Liverpool