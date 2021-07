Calciomercato Juventus, rinforzo per l’Under 23: preso il centrocampista

Continua a lavorare sodo per il futuro il club bianconero, che per il calciomercato della Juventus ha messo a segno un nuovo giovane colpo in prospettiva.

Da anni ormai la società bianconera sta dimostrando di avere una certa lungimiranza, pescando in giro per l’Italia e per l’Europa elementi che sono poi chiamati a consacrarsi nella seconda squadra, l’Under 23 che milita in serie C. Già nel corso delle scorse settimane sono arrivati diversi giocatori a Torino, ora se ne aggiunge un altro che i tifosi inizieranno a guardare con curiosità, sperando che nel giro di qualche anno possa diventare un big.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie