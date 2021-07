Monza-Juventus probabili formazioni: le scelte di Allegri

Monza-Juventus sarà il secondo test stagionale della squadra di Allegri in questo mese di luglio. Si gioca questa sera l’atteso match valido per il “Trofeo Berlusconi”.

Fischio d’inizio fissato per le ore 21 all’U-Power Stadium per questa sfida che mette di fronte la Juve al Monza, ambizioso club di serie B che non fa mistero di puntare alla promozione, forte anche di un organico decisamente importante per la cadetteria. I bianconeri in questi ultimi giorni hanno ritrovato delle pedine importanti, quei giocatori che nelle scorse settimane sono stati impegnati con gli Europei, da Ramsey a Rabiot passando per Szczesny. Potrebbero vedersi in campo quantomeno per uno spezzone. Non però Ronaldo e McKennie, che non saranno della sfida al pari di Dybala.

