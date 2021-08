Calciomercato Juventus, è sul mercato | Cherubini fiuta l’affare

Calciomercato Juventus, il centrocampista rimane sul mercato. E i bianconeri fiutano il possibile affare: in Inghilterra sono sicuri

E’ stato sicuramente nei radar bianconeri nelle scorse settimane. E probabilmente nel corso di questo periodo non ci è mai uscito. Da pochi giorni si è unito ai compagni di squadra del Manchester City, ma la sensazione che la sua esperienza con la squadra di Gurdiola sia praticamente finita. Tanto che, in Inghilterra, sono certi di una sua partenza entro la fine di questa sessione di calciomercato.

Sul giocatore, però, la concorrenza è davvero alta. Il Daily Mail infatti parla di un interesse concreto nei confronti di Bernardo Silva da parte del Barcellona e dell’Atletico Madrid. Anche se, i problemi economici dei blaugrana e il fatto che i Colchoneros abbiano chiuso per De Paul, rendono le cose decisamente complicate.

Calciomercato Juventus, i bianconeri seguono Bernardo Silva

E quindi il centrocampista, sempre secondo il tabloid inglese, rimane un possibile obiettivo dei bianconeri. Che durante l’Europeo ci avrebbero anche provato a strapparlo ai Citizens. Potrebbe essere una trattativa fortemente voluta anche da Cristiano Ronaldo, compagno di squadra in Nazionale.

Il prezzo non è sicuramente in saldo: il Manchester City per liberarsi del proprio centrocampista chiede almeno 60 milioni di euro. Una cifra che la Juve non può investire in questo momento a meno che non ci siano delle importanti partenze in mezzo al campo. Quella di Rabiot, ad esempio, si è allontanata in maniera clamorosa dopo le parole di Allegri in conferenza stampa: il francese dovrebbe essere un punto fermo della prossima Juventus. Quella della seconda era del tecnico livornese.