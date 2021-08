Calciomercato Juventus, altro duello in vista con Paratici per il difensore

Continuano ad essere davvero dei giorni caldi per il calciomercato della Juventus che ad agosto entrerà sempre più nel vivo.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di Serie A e la dirigenza bianconera si sta dando da fare per regalare a mister Allegri le pedine richieste. L’obiettivo è allestire una rosa che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa e che possa regalare grandi soddisfazioni ad una tifoseria vogliosa di riscattarsi dopo l’ultima stagione in chiaroscuro. Innesti attesi in tutti i reparti e questo potrebbe avvenire anche in difesa, dove però c’è prima da capire quale sarà ad esempio il futuro di Rugani e De Sciglio, rientrati dai prestiti. Saranno ceduti o avranno una nuova chance con Allegri?

