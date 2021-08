Calciomercato Juventus, accelerazione per Kaio Jorge: le ultime

Il calciomercato della Juventus ormai vede obiettivi ben definiti, per i quali la dirigenza bianconera è al lavoro da diverse settimane.

Se a centrocampo il nome caldo continua a rimanere quello di Manuel Locatelli, anche in attacco c’è un calciatore che sembra vicino a vestire il bianconero. E’ Kaio Jorge, stellina del Santos per il quale sembra essere stato raggiunto l’accordo con il club brasiliano. La volontà di mister Allegri è quella di avere un’altra soluzione offensiva e la società ha optato per un giovane in rampa di lancio, con margini di crescita importanti e ingaggabile con un esborso economico non eccessivo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in Italia già giovedì?

Che la Juventus voglia accelerare per prendere l’attaccante brasiliano lo conferma anche il giornalista Romeo Agresti, che su Twitter ha riportato come la dirigenza sia al lavoro per far sì che Kaio Jorge possa arrivare a Torino già nella giornata di giovedì. Sarebbe senz’altro un colpo importante per una squadra che vuole al più presto tornare a vincere in Italia e in Europa.